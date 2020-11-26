Астролог перечислила знаки зодиака, которые встретят любовь в новогоднюю ночь
Многие считают Новый год временем, когда самые сокровенные желания исполняются. Некоторым даже везет настолько, что они обретают любовь всей жизни именно в главную ночь года. Ведический астролог Татьяна Забанова рассказала, каким знакам зодиака посчастливится встретить вторую половину в ночь на 1 января 2021 года.
Потерявшиеся в суете Близнецы не задумывались о любви на протяжении всего 2020 года. Однако ближе к Новому году они могут начать отношения с кем-то из давних знакомых, кто оказывал поддержку в трудные времена.
Скептически настроенным Скорпионам не стоит отмахиваться от шанса найти свое счастье. Забанова уверена: Новый год сулит им долгие и страстные чувства, поэтому представителям этого знака необходимо присмотреться к тем, кто встретит праздник вместе с ними.
Отыщут своего избранника и Козероги, если проявят осмотрительность. Астролог посоветовала им не путать настоящую любовь с мимолетным увлечением.
Удача улыбнется также Рыбам, однако им следует быть инициативнее. Возможно воссоединение с бывшими возлюбленными, но в целом Забанова призвала рожденных под этим созвездием отпустить прошлое и завязать новое знакомство, сообщает Пятый канал.
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