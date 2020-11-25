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Какие подарки дарить разным знакам зодиака на Новый год? Об этом рассказала шаманка Кажетта Ахметжанова.

Овен

У Овнов очень юная энергия, которая не угасает с возрастом. Им нравится гулять и исследовать все, что может предложить жизнь. Они предпочитают переживания материальным вещам, поэтому им понравится подарок, который сохранит их активность. Подарите им новый велосипед, на котором они могут кататься по городу, или коллекцию поваренных книг, в чтение которых они могут погрузиться перед следующим званым ужином.

Телец

Тельцы восприимчивы ко всему, что затрагивает их чувствительность. Им нравятся вещи, которые приятно пахнут и приятны на ощупь, поэтому их вкус, как правило, расположен к дорогим качественным вещам. Подумайте о мягком и уютном кардигане как о варианте подарка Тельцу. Подойдут и уходовые средства, такие как масло для тела или хороший лосьон после бритья. Представители этого знака часто любят сладкое, поэтому вы никогда не ошибетесь, выбрав продуктовую корзину, полную десертов.

Близнецы

Близнецы постоянно держат свой ум в напряжении. Они всегда в курсе последних новостей и проводят большую часть времени за чтением, письмом или беседой с друзьями. Попробуйте сделать подарок, требующий некоторой умственной работы, например пазл или набор книг. Близнецы также любят технологичные подарки, поэтому смартфон или планшет будут удачным вариантом.

Рак

Ракам комфортнее всего проводить время дома. Они, как правило, избегают больших толп и людных мест и предпочитают, чтобы вместо суеты рядом были близкие люди или любимый диван. Чтобы придать дому теплоту и уют, подарите Раку ночник или теплые тапочки, которые будут напоминать им о вас зимними вечерами.

Лев

Львам нравится делать громкие заявления, они всегда хотят, чтобы на них обращали внимание. Их драматизм также отражается в материальных вкусах, поскольку их привлекают вещи ярких цветов и ярких принтов. Серьги, яркая шапка, перчатки или футболка с ярким принтом — хорошие варианты новогоднего подарка для Льва. Также помните об их творческой стороне характера, поэтому наборы для хобби — еще одна версия презента.

Дева

У Дев очень особенный образ мышления. Каждый предмет, которым они владеют, должен служить какой-то цели, поэтому им понравится подарок, который поможет им оставаться организованными. Подумайте о хорошем органайзере или записной книжке, а также о карманных часах, чтобы следить за временем. Девы, как правило, очень заботятся о своем здоровье, поэтому новый набор для занятия фитнесом смотивирует их к физической активности.

Весы

Весы любят путешествия, искусство и культуру. Они ценят красоту жизни и их привлекают предметы, которые имеют дополнительный смысл. Красочный художественный принт или книга, специально подобранная под интересы Весов, станут для них прекрасным подарком. Поскольку Весы также любят путешествовать по новым местам, дорожный адаптер или прочный чемодан пригодятся в любых предстоящих поездках.

Скорпион

Скорпионы от природы глубокие и чувственные личности. Подарите им что-нибудь от всего сердца в сочетании с приятной нотой о том, как много они для вас значат, или что-нибудь, что поможет им сделать свой дом уютнее. Конечно, все, что способствует развитию их либидо, — хороший вариант. Не бойтесь сделать неожиданный подарок, если степень вашего доверия достаточно высока.

Стрелец

Эти экстраверты предельно спонтанны, и покупка для них может быть невероятно увлекательной. Стрелец — человек, любящий приключения. Они хотят в этом году посвящать время занятиям на открытом воздухе, и да, они начинают кататься на лыжах, поэтому очки им абсолютно необходимы. Оплаченный зимний домик на выходные тоже будет отличным подарком для Стрельца, особенно на новогодних каникулах.

Козерог

Козероги следят за качеством, и в этом году они уделяют особое внимание своему статусу и репутации. Вам не нужно тратить слишком много средств на дизайнерскую сумку или другую презентабельную вещь для них (хотя они не откажутся от нее). Но они будут счастливы получить от вас одежду, украшения или декор в классическом стиле — то, что они смогут надеть на следующее собеседование или деловую встречу.

Водолей

Водолеи — гуманисты зодиакального круга, и им часто нужно напоминать о том, что нужно уделить время себе. Воспользуйтесь праздниками как возможностью подарить Водолею то, что поспособствует их здоровому эгоизму, в котором они так нуждаются. Это может быть абонемент в фитнес с бассейном, купон на поход в спа-салон, качественная уходовая косметика.

Рыбы

Рыбы часто бывают переполнены собственными эмоциями. Они легко улавливают то, что чувствуют другие люди, и энергию окружающей их среды, поэтому им нужно проводить время в одиночестве, чтобы перезарядить свои батарейки. Подарите им принадлежности для рисования, книжки-раскраски и средства для ухода за собой, чтобы Рыбы могли посвящать время хобби и заряжаться положительной энергией от любимого дела.

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