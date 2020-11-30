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Москва обновила рекорд по договорам долевого участия с кредитами
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Москва обновила рекорд по договорам долевого участия с кредитами

Юлия Ямпольская

Город

В столице зарегистрировано 7080 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в октябре 2020 года в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитов. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Росреестра Москвы.

Руководитель ведомства Игорь Майданов заявил, что в этом месяце объем зарегистрированных ДДУ увеличился на пять процентов.

В Росреестре добавили, что в годовом выражении показатель увеличился почти в два раза — в октябре 2019 года было оформлено 3716 таких договоров.

Всего за десять месяцев этого года Росреестром Москвы было зарегистрировано 39 602 договора в новостройках с помощью кредитов. Это на 13 процентов больше, чем в 2019 году.

При этом доля договоров в общем количестве зарегистрированных в столице ДДУ за этот период увеличилась до 47 процентов, а в прошлом году за этот же период она составила 39,5 процента.

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