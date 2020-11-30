Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в России продлили на год

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Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в России продлили еще на один год. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 30 ноября.

Он отметил, что такое решение было принято по поручению президента России.

— Правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год, до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер-министр России отметил, что в малом бизнесе задействованы миллионы граждан, а задача правительства в этой ситуации — продолжить их поддержку.

Президент России Владимир Путин в июне 2020 года подписал указ о мерах поддержки граждан, предпринимателей и социальных некоммерческих организаций. В документ также были включены налоговые каникулы на второй квартал текущего года для представителей малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

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