Стало известно о состоянии девочки, рассказавшей про домогательства отчима в Москве

Фото: pixabay.com

Специалисты социальной защиты в столице предложат помощь семье девочки-подростка, которая рассказала про домогательства со стороны отчима. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города.

Там уточнили, что на данный момент девочка находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает. После выписки сотрудники соцзащиты предложат помощь ее семье.

Ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы столицы проверяют информацию о домогательствах отчима к девочке-подростку, которая состоит на учете в психиатрической больнице.

Читайте также: Омбудсмен Москвы предложила создать приложение для женщин, столкнувшихся с насилием