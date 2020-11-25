Омбудсмен Москвы предложила создать приложение для женщин, столкнувшихся с насилием

Фото: Аккаунт Татьяны Потяевой в Facebook

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила о необходимости разработки приложения для женщин, которые столкнулись с домашним насилием. Об этом она сообщила в среду, 25 ноября, в ходе онлайн-конференции, посвященной теме домашнего насилия и оказания помощи в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

По ее словам, в случае домашнего насилия женщины должны обращаться в соответствующие службы, где им окажут помощь. Они могут это сделать при помощи мобильного приложения. Потяева считает, что телефоны экстренных служб должны бегущей строкой демонстрироваться на всех федеральных каналах.

— Это телефоны МВД, уполномоченного по правам человека в Москве, бесплатных юридических и психологических служб, — цитирует Потяеву РИА Новости.

Ранее стало известно, что почти 30 человек были привлечены к ответственности на территории Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) за домашнее насилие.

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