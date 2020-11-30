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Рэпер Баста назвал Аллу Пугачеву «лукавой бабой»
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Рэпер Баста назвал Аллу Пугачеву «лукавой бабой»

Виктория Федотова

Звезды

Рэпер и продюсер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, назвал певицу Аллу Пугачеву «лукавой бабой».

В интервью Ксении Собчак Вакуленко отметил, что познакомился с Пугачевой на одном из заседаний комитета Госдумы.

— Был скандал большой, когда хотели принять закон, ограничивающий работу музыкальных площадок. Мне пришлось накинуть пиджачок и пойти туда. Уходя, она погладила меня по плечу и сказала: «Будь здоров, мой хороший». Она замечательная, — вспомнил Вакуленко.

Собчак отметила, что ни один артист не сможет не сказать про Пугачеву в положительном ключе, на что Вакуленко отметил, что о достоинствах можно рассказать по-разному.

— Она в своем возрасте осталась лукавой бабой, классной, в хорошем смысле. В ней это есть. И это шикарно, — отметил артист.

Видео опубликовано на YouTube.

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Алла ПугачеваКсения СобчакБаста
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