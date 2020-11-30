Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Я готова к диалогу»: Поклонская заявила о желании выступить на украинских ток-шоу
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Я готова к диалогу»: Поклонская заявила о желании выступить на украинских ток-шоу

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что она готова выступить на украинских ток-шоу, чтобы донести до украинцев позицию Крыма и начать диалог по налаживанию отношений между Киевом и Москвой.

— Я готова к этому диалогу. И предлагаю начать его. Масса обсуждений на различных программах, где говорят про нас — крымчан, но нам боятся дать слово в этих передачах, — сказала Наталья Поклонская.

Она отметила, что собирается донести правду по поводу крымчан, а также готова выслушать вторую сторону по этому вопросу.

По словам депутата, Киев на сегодняшний день разделил людей на украинцев и русских. При этом Поклонская уточнила, что конфликт нужно решать, а не разжигать его, передает РИА Новости.

Начало диалога, по мнению депутата, станет попыткой «реального преодоления конфликта и признаком благоразумия».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: В Крыму обвинили Украину в планах обострить ситуацию вокруг полуострова

КрымНаталья ПоклонскаяУкраина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Все мнения
О проекте