«Я готова к диалогу»: Поклонская заявила о желании выступить на украинских ток-шоу

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Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что она готова выступить на украинских ток-шоу, чтобы донести до украинцев позицию Крыма и начать диалог по налаживанию отношений между Киевом и Москвой.

— Я готова к этому диалогу. И предлагаю начать его. Масса обсуждений на различных программах, где говорят про нас — крымчан, но нам боятся дать слово в этих передачах, — сказала Наталья Поклонская.

Она отметила, что собирается донести правду по поводу крымчан, а также готова выслушать вторую сторону по этому вопросу.

По словам депутата, Киев на сегодняшний день разделил людей на украинцев и русских. При этом Поклонская уточнила, что конфликт нужно решать, а не разжигать его, передает РИА Новости.

Начало диалога, по мнению депутата, станет попыткой «реального преодоления конфликта и признаком благоразумия».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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