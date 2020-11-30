Более 1,1 тысячи человек обеспечат безопасность на матче Лиги чемпионов в Москве

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Свыше 1,1 тысячи человек обеспечат безопасность на матче по футболку Лиги чемпионов УЕФА между столичным «Локомотивом» и австрийским «Зальцбургом». Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Там рассказали, что матч пройдет на стадионе «Локомотив». Территорию уже обследовали кинологи со служебными собаками, а также представители ГУ МЧС России по столице.

— Для реализации задач по обеспечению общественной безопасности во время встречи команд «Локомотив» и «Зальцбург» на стадионе «Локомотив» будут задействованы около 450 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, свыше 300 военнослужащих Федеральной службы войск нацгвардии РФ и около 380 сотрудников полиции и омоновцев, — говорится в сообщении.

Футбольный матч между «Локомотивом» и «Зальцбургом» состоится 1 декабря 2020 года в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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