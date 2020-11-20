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Новый спорткомплекс с футбольным полем появился на востоке Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Новый спорткомплекс с футбольным полем появился на востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, улица Николая Старостина Карта всех событий

Строительство спортивного комплекса с футбольным полем в столичном районе Новокосино завершилось, объект готовят к вводу в эксплуатацию.

Как рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы, новое футбольное поле появилось на улице Николая Старостина. Строительство осуществлялось за счет средств городского бюджета.

В одноэтажном административно-бытовом корпусе площадью 3,2 тысячи квадратных метров размещены тренажерный зал, зал для мини-футбола 36 на 18 метров, раздевалки с душевыми, административные помещения, методический кабинет, медицинский блок, буфет, гардероб, кладовая.

Сооружение предназначено для образовательно-спортивной, учебно-тренировочной деятельности, проведения окружных, региональных и межрегиональных соревнований по футболу.

Кроме того, новый спорткомплекс станет тренировочной базой для детско-юношеской спортивной школы «Трудовые резервы» Москомспорта, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что реконструкцию стадиона «Москвич» планируют завершить в 2022 году.

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футбольное полеспорткомплексыМосква
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