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Открытие технопарка и масштабное благоустройство: как меняется столичный район Отрадное
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Открытие технопарка и масштабное благоустройство: как меняется столичный район Отрадное

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Сигнальный проезд Карта всех событий

В последние несколько лет ведутся работы по благоустройству района Отрадное на северо-востоке столицы. На территории строятся соцобъекты, создаются зоны отдыха, приводятся в порядок парки и дворы.

В частности, была благоустроена территория 35 школ и детских садов из 50 имеющихся, рабочие заменили асфальтовое покрытие, оборудовали площадки для игр и занятий спортом, а также стадионы. В Отрадном открылся центр госуслуг «Мои документы» и технопарк «Отрадное».

Открытие технопарка и масштабное благоустройство: как меняется столичный район ОтрадноеФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Осенью 2020 года было завершено возведение образовательного комплекса на 500 мест, он расположен в Сигнальном проезде. В перспективе там начнут работать учебные классы и дошкольное отделение. Еще одну школу достроят в 2022 году в Высоковольтном проезде.

Кроме того, в Отрадном проходит капитальный ремонт поликлиник. В программу включены Городская поликлиника № 107 и филиал № 1 Детской городской поликлиники № 110. Ожидается, что детская поликлиника получит еще одно здание, которое введут в эксплуатацию в предстоящем году.

В районе хорошо развита транспортная инфраструктура, жителям доступны станции метрополитена, платформы МЦК и МЦД-1. Недавно заработал крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), в часы пик число его пассажиров превышает 33,5 тысячи. Для наземного транспорта появляются выделенные полосы. Вскоре через Отрадное будет проходить Северо-Восточная хорда.

Открытие технопарка и масштабное благоустройство: как меняется столичный район ОтрадноеФото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Для жителей Отрадного создано множество парков и зон отдыха: прогуляться можно в «Парке Яуза», аллее Славы, скверах возле станции метро «Отрадное» и на улице Декабристов. Во многих оборудованы специальные места для занятий волейболом, воркаутом и настольным теннисом. Для велосипедистов в районе организовано 30 парковок, говорится на официальном портале мэра Москвы.

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