Песков оценил вероятность строительства моста на Сахалин

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Обсуждения по строительству моста на Сахалин ведутся, но конкретных планов не было разработано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 30 ноября.

По его словам, возведение моста на Сахалин может быть экономически целесообразным только в том случае, если его наполнят потоками грузов.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что мост на Сахалин не нужен с экономической точки зрения.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул важность экономических факторов, назвав их первостепенными.

— Действительно, возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее. Но об этом говорить не приходится, и именно это имелось в виду в высказываниях Сергея Борисовича Иванова, — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что эта тема обсуждается постоянно, однако пока никаких конкретных планов на строительство нет, передает РИА Новости.

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