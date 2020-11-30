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Песков оценил вероятность строительства моста на Сахалин
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Песков оценил вероятность строительства моста на Сахалин

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Обсуждения по строительству моста на Сахалин ведутся, но конкретных планов не было разработано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 30 ноября.

По его словам, возведение моста на Сахалин может быть экономически целесообразным только в том случае, если его наполнят потоками грузов.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что мост на Сахалин не нужен с экономической точки зрения.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул важность экономических факторов, назвав их первостепенными.

— Действительно, возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее. Но об этом говорить не приходится, и именно это имелось в виду в высказываниях Сергея Борисовича Иванова, — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что эта тема обсуждается постоянно, однако пока никаких конкретных планов на строительство нет, передает РИА Новости.

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СахалинДмитрий ПесковМост
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