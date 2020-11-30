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В Кремле оценили слова Санду о выводе российских военных из Приднестровья
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

В Кремле оценили слова Санду о выводе российских военных из Приднестровья

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Изменение статус-кво может привести к тому, что ситуация в Приднестровье будет дестабилизирована, РФ намерена обсуждать вопрос о миротворцах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 30 ноября.

По его словам, Россия в Приднестровье выполняет важные функции, а «изменение статус-кво может привести к серьезной дестабилизации», сообщает РИА Новости.

— Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане, — заявил представитель Кремля.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду сообщила, что собирается обсудить с Россией вопрос вывоза оружия с территории Приднестровья. Оттуда также должны быть высланы российские военные, добавила Санду.

Читайте также: В МИД РФ оценили призыв Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья

Дмитрий ПесковПриднестровьеМайя Санду
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