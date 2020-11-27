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В МИД РФ оценили призыв Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья
Фото: mid.ru / МИД РФ

В МИД РФ оценили призыв Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Слова избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья в РФ оценили как подрыв процесса урегулирования в регионе. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, присутствие миротворцев в Приднестровье способно обеспечить «российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил», передает РИА Новости.

Захарова напомнила, что уже на протяжении 25 лет в регионе, где находятся российские миротворцы, сохраняется стабильность — нет выстрелов и убийств.

Ранее Майя Санду выразила надежду на появление геополитической возможности для воссоединения Приднестровья с Молдавией и мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев. Она сказала, что Молдова выбрала мягкий подход к решению конфликта в Приднестровье. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление «серьезной ошибкой».

Читайте также: В Крыму назвали «первой ошибкой» заявление Санду о статусе полуострова

МИД РоссииМария ЗахароваПриднестровье
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