В Крыму назвали «первой ошибкой» заявление Санду о статусе полуострова

Фото: instagram.com/maia.sandu

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал первой внешнеполитической ошибкой заявление президента Молдавии Майи Санду о статусе полуострова.

— Озвучивая противоречивые высказывания по вопросу взаимодействия Молдавии и Москвы, Санду допускает первую внешнеполитическую ошибку, — сказал Гемпель.

Он отметил, что новый лидер страны не придерживается последовательности и у нее также нет взвешенного подхода. По словам Гемпеля, Санду следует не рассуждать о Крыме, а решать вопрос урегулирования ситуации в Приднестровье.

Кроме того, глава крымского парламента добавил, что «Крым навеки связал свою судьбу с Россией», передает РИА Новости.

Ранее избранный президент Молдавии заявила, что считает Крым территорией Украины. По ее словам, граждане Молдавии придерживаются разных точек зрения по этому вопросу, но ее мнение остается неизменным. Кроме того, Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда необходимо вывести российских миротворцев.

Также Майя Санду заявила, что планирует приложить усилия для установления позитивных и прагматичных отношений с Российской Федерацией.

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