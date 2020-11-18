Майя Санду пообещала установить позитивные отношения с Россией

Фото: instagram.com/maia.sandu

Избранный президент Молдавии и глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что планирует приложить усилия для установления позитивных и прагматичных отношений с Российской Федерацией. Об этом она сообщила во время встречи с послом РФ в республике Олегом Васнецовым в среду, 18 ноября.

По ее словам, ее миссией является вывод страны из международной изоляции и налаживание хороших отношений с Москвой.

— Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество, — цитирует Санду пресс-служба ее партии на официальной странице в соцсети Facebook.

Кроме того, Санду обсудила с послом повестку дня двустороннего сотрудничества. Избранный президент Молдавии также поблагодарила российского дипломата за переданное поздравление от президента РФ Владимира Путина.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки учитываться не будет.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

По итогам второго тура Санду набрала 57,75 процента голосов. За действующего лидера страны Игоря Додона, баллотирующегося на второй срок, проголосовали 42,25 процента избирателей.

Додон в свою очередь поздравил Санду с победой и попросил своих сторонников не выходить на протесты, но при этом пообещал оспорить итоги волеизъявления.

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