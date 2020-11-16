Додон заявил, что оспорит результаты президентских выборов в Молдавии

Фото: Официальный сайт Президентуры Республики Молдова

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обратится в суд, чтобы оспорить результаты выборов главы республики. О своем решении он сообщил во время брифинга в понедельник, 16 ноября.

— Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю, — заявил Додон.

Он подчеркнул, что власти обязаны для защиты интересов граждан страны использовать все законные методы для того, чтобы опротестовать результаты выборов. В частности, он пояснил, что по данному вопросу можно обратиться в Центральную избирательную комиссию, в суд, в Апелляционную палату, а также в Конституционный суд, передает РИА Новости.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки учитываться не будет.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

По итогам второго тура Санду набрала 57,75 процента голосов. За действующего лидера страны Игоря Додона, баллотирующегося на второй срок, проголосовали 42,25 процента избирателей.

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