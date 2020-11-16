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Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Фото: youtube.com/TASS

Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин поздравил экс-премьера Молдавии Майю Санду с победой на выборах главы государства и пожелал успехов. Об этом говорится в телеграмме российского лидера, содержание которой передает пресс-служба Кремля.

Путин выразил надежду, что при президентстве Санду между Москвой и Кишиневом наладится конструктивный диалог, который позволит успешно развивать двусторонние отношения.

— Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы, — указано в документе.

Также президент РФ пожелал новоиспеченному молдавскому лидеру крепкого здоровья и благополучия.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки учитываться не будет.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

По итогам второго тура Санду набрала 57,75 процента голосов. За действующего лидера страны Игоря Додона, баллотирующегося на второй срок, проголосовали 42,25 процента избирателей.

Читайте также: Майя Санду объявила о своей победе на выборах президента Молдавии

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