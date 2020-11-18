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В МИД РФ рассказали, чего ждут от нового президента Молдавии
Фото: Анна Быкова

В МИД РФ рассказали, чего ждут от нового президента Молдавии

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва надеется, что с новой администрацией Молдавии двусторонние отношения будут развиваться и дальше в рамках курса на нормализацию. Об этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил в среду, 18 ноября.

— Рассчитываем, что курс на нормализацию, на развитие отношений между Россией и Молдовой будет продолжен, — цитирует РИА Новости замглавы МИД.

Ранее в Молдавии выбрали нового президента — бывшего премьер-министра страны Майю Санду.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки учитываться не будет.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

По итогам второго тура Санду набрала 57,75 процента голосов. За действующего лидера страны Игоря Додона, баллотирующегося на второй срок, проголосовали 42,25 процента избирателей.

Додон в свою очередь поздравил Санду с победой и попросил своих сторонников не выходить на протесты, но при этом пообещал оспорить итоги волеизъявления.

Читайте также: Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

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