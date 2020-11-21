Додон назвал серьезной ошибкой слова Санду про Приднестровье

Игорь Додон высказался по поводу фразы Майи Санду / Фото: Официальный сайт президента Республики Молдова

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что слова Майи Санду о решении конфликта в Приднестровье являются серьезной ошибкой. Об этом он сказал в эфире программы «Главный вопрос» на «НТВ Молдова».

— Это что за призыв избранного президента? В стране, где у нас есть приднестровский конфликт нерешенный. В стране, где 35 процентов русскоязычного населения. Я считаю, что это серьезная ошибка. Поверьте, граждане еще увидят: то, что обещали во время выборов, то, что стали говорить по-русски, делать на русском газеты, — это была всего лишь маска, — заявил глава государства.

Он отметил, что большинство граждан страны поддерживает сохранение хороших связей с Россией и ЕС. По мнению Додона, антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и на том, кто будет ее проводить.

Ранее Майя Санду выразила надежду на появление геополитической возможности для воссоединения Приднестровья с Молдавией и мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев. В интервью «Европейской правде» она сказала, что Молдова выбрала мягкий подход к решению конфликта в Приднестровье.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки учитываться не будет.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

По итогам второго тура Санду набрала 57,75 процента голосов. За действующего лидера страны Игоря Додона, баллотирующегося на второй срок, проголосовали 42,25 процента избирателей.

Додон в свою очередь поздравил Санду с победой и попросил своих сторонников не выходить на протесты, но при этом пообещал оспорить итоги волеизъявления.

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