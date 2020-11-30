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Санду потребовала вывести из Приднестровья российских военных
Фото: instagram.com/maia.sandu/

Санду потребовала вывести из Приднестровья российских военных

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет работать над установлением хороших отношений с Россией, но с территории Приднестровья должны быть выведены военные РФ. Об этом глава государства сообщила во время пресс-конференции в понедельник, 30 ноября.

— Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьезная повестка для работы с этой страной. Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там, — сказала избранный президент.

Она отметила, что согласна провести встречи со всеми, кто готов оказать помощь в этих вопросах.

Помимо этого, Майя Санду предложила оставить в Приднестровье вместо российских миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

— В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ. Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю, — заявила она.

Санду также добавила, что с территории Приднестровья необходимо вывести опергруппу российских военнослужащих, которые охраняют склады с оружием, само оружие тоже нужно вывезти, передает РИА Новости.

Майя Санду заключила, что продолжит обсуждать этот вопрос с Россией. Она напомнила, что в прошлом году в Молдавии уже обсуждался вопрос об утилизации оружия с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее Майя Санду выразила надежду на появление геополитической возможности для воссоединения Приднестровья с Молдавией и мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев. Она сказала, что Молдова выбрала мягкий подход к решению конфликта в Приднестровье. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление «серьезной ошибкой».

Читайте также: Вывод миротворцев: может ли Россия остановить Санду

Республика МолдоваПриднестровьеМайя Санду
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