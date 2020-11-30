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Майора столичной полиции задержали за взятку
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Майора столичной полиции задержали за взятку

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Нагатинский затон Карта всех событий

Правоохранительные органы задержали сотрудницу столичной полиции за получение взятки. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Там уточняется, что женщина получила незаконное денежное вознаграждение за непривлечение подозреваемого в совершении кражи к уголовное ответственности.

Отмечается, что майора юстиции уволят из ОВД по отрицательным мотивам. Также ее руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности. Она являлась сотрудницей следственного подразделения ОМВД по району Нагатинский Затон.

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