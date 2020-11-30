Майора столичной полиции задержали за взятку

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Россия, Москва, Нагатинский затон Карта всех событий

Правоохранительные органы задержали сотрудницу столичной полиции за получение взятки. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Там уточняется, что женщина получила незаконное денежное вознаграждение за непривлечение подозреваемого в совершении кражи к уголовное ответственности.

Отмечается, что майора юстиции уволят из ОВД по отрицательным мотивам. Также ее руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности. Она являлась сотрудницей следственного подразделения ОМВД по району Нагатинский Затон.

Читайте также: Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке