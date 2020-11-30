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Найденную в Шереметьеве «фонящую» сумку проверили специалисты
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Найденную в Шереметьеве «фонящую» сумку проверили специалисты

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Специалисты-химики пожарно-спасательного отряда 26 группы «Спас» обследовали сумку, которая была оставлена в аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 30 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что сумка вызвала подозрение в повышенном радиационном фоне. Эксперты забрали пробы на содержание токсичных веществ, а также измерили радиоактивный фон.

В результате подозрения оказались беспочвенными, багаж не представляет опасности, рассказали в пресс-службе.

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аэропортсумкаШереметьево
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