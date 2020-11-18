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СМИ: Посетителей столичного ТЦ эвакуируют после сообщения о «минировании»
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

СМИ: Посетителей столичного ТЦ эвакуируют после сообщения о «минировании»

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, 7-я Кожуховская улица, 9 Карта всех событий

Посетителей торгового центра «Мозаика» на юго-востоке столицы эвакуируют после анонимного сообщения о «минировании». Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы в среду, 18 ноября.

Здание находится по адресу улица 7-я Кожуховская, дом 9. В настоящее время ведется эвакуация посетителей.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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количество посетителейэвакуацияторговый центр
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