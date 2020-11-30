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Сябитова высказалась против отношений зрелых женщин с молодыми мужчинами 
Фото: youtube.com / Эмпатия Манучи

Сябитова высказалась против отношений зрелых женщин с молодыми мужчинами 

Вероника Кузьминова

Звезды

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова высказалась против отношений зрелых женщин с молодыми мужчинами. По ее словам, она бы не смогла быть вместе с ровесником своего сына.

По ее словам, в обществе все чаще женщины старше пятидесяти обращают внимание на мужчин намного моложе себя. Это оправдано тем, что сами женщины хорошо выглядят, чувствуют себя здоровыми, умными и сексуальными. При этом Сябитова признала, что среди людей до сих пор остается некое табу на такие отношения.

— Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно. Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына, и получать от него только сексуальное удовольствие, — написала Сябитова в Instagram-аккаунте.

Ведущая признала, что после 50 лет приятно находиться в новых отношениях.

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отношения«Давай поженимся!»Роза Сябитова
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