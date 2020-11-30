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«Омерзительный голос, отрицательное обаяние»: Гришковец раскритиковал Дудя
Фото: youtube.com / Надежда Стрелец

«Омерзительный голос, отрицательное обаяние»: Гришковец раскритиковал Дудя

Виктория Федотова

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Российский писатель и сценарист Евгений Гришковец раскритиковал журналиста Юрия Дудя. Он отметил, что не смотрел ни одного интервью блогера.

— Это человек, у которого омерзительный голос и очень неприятная внешность. Но он молодец. При такой внешности и омерзительном голосе у него огромная аудитория. Он, видимо, все-таки про какие-то смыслы. Человек с настолько отрицательным обаянием может быть с такой аудиторией. Это что-то необычное, — считает писатель.

Гришковец отметил, что Дудь ему неинтересен.

Главным героем нашего времени писатель назвал президента России Владимира Путина.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениеЮрий Дудьписатель
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