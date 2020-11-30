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Избранный президент Молдавии Санду назвала дату своей инаугурации
Фото: instagram.com/maia.sandu

Избранный президент Молдавии Санду назвала дату своей инаугурации

Виктория Родимкина

В мире

Избранный президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ее инаугурация пройдет 24 декабря. Об этом она рассказала в понедельник, 30 ноября, во время пресс-конференции.

— Я могу сообщить, что моя инаугурация состоится 24 декабря, она пройдет во Дворце республики, — заявила Майя Санду.

Она уточнила, что из-за пандемии коронавируса церемония будет скромной. На мероприятие будет приглашено ограниченное количество гостей, передает РИА Новости.

Выборы в Молдавии

Президентские выборы прошли в Молдавии 1 ноября. ЦИК республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки не учитывался. После обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

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МолдавияпрезидентыМайя Санду
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