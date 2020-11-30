«Какая дива»: дочь Ларисы Долиной показала маму в ослепительном наряде
Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина показала снимок своей мамы в ярком наряде с длинными кудрями. Фотография появилась в Instagram-аккаунте.
На фотографии видно, как Долина позирует в бирюзовом платье с массивным сверкающем колье. У певицы пышная прическа из белых кудрей.
Дочь Долиной рассказала, что в первый день 2021 года у мамы выйдет новая песня в стиле диско. Подписчики ответили, что ждут релиза трека.
— «Боже, какая дива», «Опять похудела, молодец», «Ждем песню, всех вам благ», — восхитились фанаты.
Оценил фотографию певицы и исполнитель Александр Панайотов. В комментариях он написал в адрес Долиной: «Дива! Легенда!».
Читайте также: Дочь Ларисы Долиной рассказала о комплексе певицы