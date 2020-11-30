«Какая дива»: дочь Ларисы Долиной показала маму в ослепительном наряде

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина показала снимок своей мамы в ярком наряде с длинными кудрями. Фотография появилась в Instagram-аккаунте.

На фотографии видно, как Долина позирует в бирюзовом платье с массивным сверкающем колье. У певицы пышная прическа из белых кудрей.

Дочь Долиной рассказала, что в первый день 2021 года у мамы выйдет новая песня в стиле диско. Подписчики ответили, что ждут релиза трека.

— «Боже, какая дива», «Опять похудела, молодец», «Ждем песню, всех вам благ», — восхитились фанаты.

Оценил фотографию певицы и исполнитель Александр Панайотов. В комментариях он написал в адрес Долиной: «Дива! Легенда!».

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