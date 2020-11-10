Дочь Ларисы Долиной рассказала о комплексе певицы
Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская рассказала подписчикам о главном комплексе мамы. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Девушка отметила, что исполнительница боится осуждения поклонников за «некрасивый» профиль.
— Моя абофь, которая недавно совсем была уверенна в том, что у нее некрасивый профиль, — написала дочь артистки.
Фолловеры решили поддержать певицу и оставили комментарии.
«Очень даже красивый»; «Вау, как же прекрасна наша Лариса Александровна»; «Красивый профиль красивой женщины и певицы»; «Всегда считала Ларису Александровну безумно красивой и харизматичной!»; «Если это некрасивый профиль, то я вообще больше ничего не понимаю», — отметили фанаты.
Ранее стало известно, что отец Началовой занялся вокалом с внучкой Долиной.
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