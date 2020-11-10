Дочь Ларисы Долиной рассказала о комплексе певицы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская рассказала подписчикам о главном комплексе мамы. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Девушка отметила, что исполнительница боится осуждения поклонников за «некрасивый» профиль.

— Моя абофь, которая недавно совсем была уверенна в том, что у нее некрасивый профиль, — написала дочь артистки.

Фолловеры решили поддержать певицу и оставили комментарии.

«Очень даже красивый»; «Вау, как же прекрасна наша Лариса Александровна»; «Красивый профиль красивой женщины и певицы»; «Всегда считала Ларису Александровну безумно красивой и харизматичной!»; «Если это некрасивый профиль, то я вообще больше ничего не понимаю», — отметили фанаты.

Ранее стало известно, что отец Началовой занялся вокалом с внучкой Долиной.

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