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Для семей с детьми в России упростят получение мер поддержки
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Для семей с детьми в России упростят получение мер поддержки

Ростислав Зубков

Общество

В будущем все меры поддержки российских семей с детьми переведут в более простой и удобный формат. Об этом министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил в понедельник, 30 ноября, на заседании совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

— Постепенно все меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат, когда для их получения не потребуется никаких справок, — цитирует РИА Новости главу Минтруда.

Он добавил, что уже в первом полугодии 2021 года матери будут автоматически получать информацию о данных мерах поддержки после регистрации рождения ребенка или «при введении новой меры».

Со второго полугодия следующего года, продолжил Котяков, заработает единый контакт-центр. Клиент этого сервиса сможет получить персональную консультацию о доступных мерах поддержки. Справочную информацию по этому поводу предоставят либо в текстовом, либо в голосовом формате, уточнил министр.

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