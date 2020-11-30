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«А она еще и мама»: Любовь Толкалина продемонстрировала подписчикам свою фигуру
Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

«А она еще и мама»: Любовь Толкалина продемонстрировала подписчикам свою фигуру

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Любовь Толкалина не часто радует фанатов снимками с отдыха. Однако в этот раз 42-летняя звезда решила поделиться в Instagram фотографией, сделанной в Крыму, на которой она предстала перед подписчиками в серебристом купальнике.

— Господи мой! Поверить сложно, что с этим раем меня отделяют всего 2 часа лету от Москвы... даже 2 дня проведенных здесь способны воскресить безнадежного. Как же не хочется снова в серость и холода, но там ждет любимая работа, — поделилась своими эмоциями артистка.

Подписчики оценили не только купальник своего кумира, но также и ее фигуру: «Бомба! А она еще и мама»; «Любовь, сколько раз в неделю вы ходите в зал? Ваша фигура - просто улет»; «Модельные ножки, а купальник как будто взяла с русалки».

Напоминаем, что Любовь Толкалина в 2017 рассталась со своим мужем – Егором Кончаловским. В 2001 году у пары родилась дочь – Мария, которая сейчас замужем за Никитой Кузьминым. К слову, молодая пара познакомилась на автобусной остановке.

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Любовь Толкалинаидеальная фигураактриса
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