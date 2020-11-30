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Водителей предупредили об ограничениях на северо-востоке Москвы
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Водителей предупредили об ограничениях на северо-востоке Москвы

Юлия Захарова

Город

Движение ограничат на северо-востоке столицы из-за проведения работ на инженерных сетях. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в транспортном комплексе Москвы.

В частности, ограничения коснутся участков Складочной улицы от владения 2Б, строения 2 по улице Добролюбова до дома № 3, корпуса 1 по Анненскому проезду и от дома № 6, корпуса 1 до дома № 6, корпуса 3.

Водителей предупредили об ограничениях на северо-востоке МосквыФото: Пресс-служба ЦОДД

Также будет недоступен участок Малахитовой улицы от дома № 7 до дома № 1 по улице Бажова.

Водителей предупредили об ограничениях на северо-востоке МосквыФото: Пресс-служба ЦОДД

Кроме того, водителей предупредили об ограничениях на Станционной улице от Ботанической улицы до станции метро «Владыкино», от Гостиничного проезда до дома № 12 по Гостиничной улице и на пересечении Проектируемого проезда № 1564А и Гостиничной улицы.

Водителей предупредили об ограничениях на северо-востоке МосквыФото: Пресс-служба ЦОДД

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