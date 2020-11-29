Водителей предупредили об ограничении движения в ЦАО

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Хлебный переулок, 24 Карта всех событий

Автомобильное движение будет ограничено на участке в Центральном административном округе столицы в связи с проведением работ, состоящих из трех этапов. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

Фото: www.gucodd.ru

Так, на первом этапе с 30 ноября по 27 декабря в промежуток времени с 01:30 до 05:30 автомобилистам будет доступна лишь одна полоса движения на участке Хлебного переулка от 24 дома до дома 36 строение 2 на Поварской улице.

На втором этапе, с 27 декабря движение машин будет ограничено также с 01:30 до 05:30.

А на третьем, последнем этапе, который начнется с 25 апреля 2021 года, ограничение движения станет круглосуточным.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и планировать маршрут с учетом указанных изменений.

Напоминаем, что ранее, 27 ноября, поступила информация из пресс-службы транспортного комплекса Москвы об ограничении движения на ряде участков на юге столицы в связи с проведением работ.

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