Путин внес в Госдуму законопроект о запрете второго гражданства для госслужащих

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о запрете государственным и муниципальным служащих иметь второе гражданство. Данный документ, размещенный в базе данных ГД, был подготовлен в рамках развития поправок к Конституции РФ.

Согласно инициативе, чиновник не имеет право заступать на государственные и муниципальные должности, а также другие посты из смежной области, если у него есть документ, подтверждающий право постоянно жить в другой стране.

При прекращении российского гражданства или приобретении иного документа, позволяющего проживать за границей, чиновник будет обязан об этом отчитаться. Госслужащих, которые не доказали отсутствие у них иностранного подданства, уволят через полгода после вступления данной нормы в силу.

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