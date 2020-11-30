Свыше 20 образовательных объектов построят в Новой Москве за три года

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

За три года в Троицком и Новомосковском округах построят 25 образовательных объектов. Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, работы проведут в рамках реализации Адресной инвестиционной программы.

Так, в следующем году в Новой Москве планируется возвести восемь школ. Они появятся в поселениях Краснопахорское, Рязановское, Внуковское, Новофедоровское, Воскресенское, Московский, Киевский и в городском округе Щербинка. В совокупности они примут более 3,7 тысячи учеников.

— Построят в следующем году и два детских сада, — сообщил Владимир Жидкин. — Кроме этого, при строительстве здания учебного корпуса на 200 мест в Воскресенском предусмотрено размещение дошкольного отделения на 100 мест.

Детские сады возведут в поселениях Мосрентген и Первомайское. В общей сложности они будут рассчитаны на 500 детей.

В 2022 году в Троицком и Новомосковском округах построят и введут четыре школы на 4225 мест и пять детских садов на 1500 мест. А в 2023-м в Новой Москве появится еще три современных школы на 2225 мест и такое же количество детсадов.

— Школы, детские сады, больницы и поликлиники соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. При вводе в эксплуатацию они полностью обеспечиваются оборудованием и мебелью. Социальные объекты строятся как в новых районах параллельно с жильем, так и в сложившейся застройке для улучшения качества жизни горожан, — резюмировал Владимир Жидкин.

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