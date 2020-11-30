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Психолог назвала семь секретов успешных отношений
Фото: youtube.com / Психолог Вероника Степанова

Психолог назвала семь секретов успешных отношений

Виктория Федотова

Общество

Психолог Вероника Степанова заявила, что есть семь основных правил идеальных отношений между мужчиной и женщиной. По ее словам, партнер не должен быть противен, у пары должны быть общие цели, важно определиться, что для вас обоих - комфортные отношения. Кроме того, в паре должны быть правила. Нельзя скупиться на похвалу, не допускать критики и эмоций при ссорах. Нужно искать выход из любого конфликта.

При этом она раскритиковала своих коллег, которые говорят о необходимости сексуального притяжения партнеров.

— Если вам до 30 лет, ориентируйтесь на мурашки, это весело, но если вы перевалили за 30 — мурашки, это не тот критерий. Партнер не должен быть противен, это да. Если вы будете на это ориентироваться, у вас будет по 10 мужей, — заявила Степанова.

Она отметила, что одним из правил идеальных отношений является объединяющая цель. Их может быть несколько. Это может быть общий бизнес, интересы, связующие звенья.

Важно определиться, что для вас идеальные отношения. Главное – чтобы отношения максимально удовлетворяли вас. Важно, чтобы в отношениях не было никаких оскорблений, критики, не перебивайте партнера. Не распускайте себя, это войдет в семейную жизнь, — отметила психолог.

Психолог заявила, что партнера нельзя ставить в тупик, нужно искать выход из ситуации и предлагать разные варианты в случае конфликта.

— В любых отношениях должны быть правила. Если они непонятные, не соблюдаются, то их нужно прописать. Тогда количество конфликтов меньше, — считает эксперт.

Нельзя жадничать на похвалу, благодарность и извинения, важно приучать себя к этому, считает психолог.

Видео опубликовано на YouTube.

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