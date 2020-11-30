Психолог назвала семь секретов успешных отношений

Фото: youtube.com / Психолог Вероника Степанова

Психолог Вероника Степанова заявила, что есть семь основных правил идеальных отношений между мужчиной и женщиной. По ее словам, партнер не должен быть противен, у пары должны быть общие цели, важно определиться, что для вас обоих - комфортные отношения. Кроме того, в паре должны быть правила. Нельзя скупиться на похвалу, не допускать критики и эмоций при ссорах. Нужно искать выход из любого конфликта.



При этом она раскритиковала своих коллег, которые говорят о необходимости сексуального притяжения партнеров.

— Если вам до 30 лет, ориентируйтесь на мурашки, это весело, но если вы перевалили за 30 — мурашки, это не тот критерий. Партнер не должен быть противен, это да. Если вы будете на это ориентироваться, у вас будет по 10 мужей, — заявила Степанова.

Она отметила, что одним из правил идеальных отношений является объединяющая цель. Их может быть несколько. Это может быть общий бизнес, интересы, связующие звенья.

— Важно определиться, что для вас идеальные отношения. Главное – чтобы отношения максимально удовлетворяли вас. Важно, чтобы в отношениях не было никаких оскорблений, критики, не перебивайте партнера. Не распускайте себя, это войдет в семейную жизнь, — отметила психолог.

Психолог заявила, что партнера нельзя ставить в тупик, нужно искать выход из ситуации и предлагать разные варианты в случае конфликта.

— В любых отношениях должны быть правила. Если они непонятные, не соблюдаются, то их нужно прописать. Тогда количество конфликтов меньше, — считает эксперт.

Нельзя жадничать на похвалу, благодарность и извинения, важно приучать себя к этому, считает психолог.

Видео опубликовано на YouTube.

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