Психолог объяснила, как вести себя на случайной встрече с бывшим

Фото: youtube.com / Психолог Вероника Степанова

Психолог Вероника Степанова объяснила, как девушке лучше вести себя при случайной встрече с бывшим молодым человеком или мужем.

— Это так называемые границы наркомана, который спрашивает, что делать, если встретит на улице дилера. Здесь то же самое. К бывшему по всей видимости, может быть эмоциональная привязанность. У вас все должно быть прописано подетально, — заявила психолог.

Степанова отметила, что в идеале при встрече с бывшим нужно спокойно поздороваться. Перед этим лучше порепетировать с подругой.

— Абсолютно дружеская встреча. Чтобы у него и у вас не было напряжения, сказать, что опаздываете к стоматологу. Он не должен почувствовать, что вы вся трясетесь, что у вас глаза, как у ослика Иа. Он должен видеть, что у вас все нормально, вы на него зла не держите, но это нужно отрепетировать, — считает психолог.

Видео опубликовано на YouTube.

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