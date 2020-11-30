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Наталья Штурм призналась, что ее бывший муж страдал алкоголизмом
Фото: instagram.com/nataliashturm

Наталья Штурм призналась, что ее бывший муж страдал алкоголизмом

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Наталья Штурм сообщила, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Павлов, вел себя как абьюзер, пытаясь утопить собственную неуверенность в алкоголе. При этом он становился агрессивным и даже угрожал своей жене.

— У него одна фраза была: «Как же я тебя люблю», а следующая: «Ты такая красивая, дать бы тебе в рожу, чтобы была другой», — призналась артистка в эфире телепередачи «Звезды сошлись».

Напоминаем, что артистка познакомилась со своим будущим мужчиной в казино. Ему удалось покорить сердце певицы, после чего у них закрутился серьезный роман. Тем не менее Павлов частенько жаловался супруге, что родители не обеспечили его в детстве заботой и любовью, а также жестоко с ним обращались. Средство борьбы со своими «тараканами» мужчина нашел в спиртных напитках.

По словам самой певицы, зачастую бывший муж ставил себя в отношениях с женщинами во главу угла, пытаясь уберечься от новой боли. Штурм пыталась вылечить возлюбленного, но ей ничего не удалось сделать.

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