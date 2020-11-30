Наталья Штурм призналась, что ее бывший муж страдал алкоголизмом

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Российская певица Наталья Штурм сообщила, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Павлов, вел себя как абьюзер, пытаясь утопить собственную неуверенность в алкоголе. При этом он становился агрессивным и даже угрожал своей жене.

— У него одна фраза была: «Как же я тебя люблю», а следующая: «Ты такая красивая, дать бы тебе в рожу, чтобы была другой», — призналась артистка в эфире телепередачи «Звезды сошлись».

Напоминаем, что артистка познакомилась со своим будущим мужчиной в казино. Ему удалось покорить сердце певицы, после чего у них закрутился серьезный роман. Тем не менее Павлов частенько жаловался супруге, что родители не обеспечили его в детстве заботой и любовью, а также жестоко с ним обращались. Средство борьбы со своими «тараканами» мужчина нашел в спиртных напитках.

По словам самой певицы, зачастую бывший муж ставил себя в отношениях с женщинами во главу угла, пытаясь уберечься от новой боли. Штурм пыталась вылечить возлюбленного, но ей ничего не удалось сделать.

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