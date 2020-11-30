«Кому нужен немощный на сцене»: Лев Лещенко раскрыл секрет своей формы

Фото: youtube.com / Юрий Костин

Советский и российский певец Лев Лещенко объяснил секрет своей прекрасной формы. По его словам, это генетика.

— Секрета нет никакого. Это генетическая предрасположенность. Папа полгода не дожил до ста лет, мама рано ушла, но это 1943 год — лекарств не было даже в Москве. Но батюшка был молодец, и дед достаточно долго прожил. Кому нужен больной, немощный человек на сцене? Выйду я на сцену с палочкой что-то шамкать... Не имея должного тембра. Я, слава богу, еще звучу, — заявил 78-летний певец.

По словам Лещенко, он считает себя кроссовером и может «ответить за сто романсов».

Видео опубликовано на YouTube-канале Юрия Костина.

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