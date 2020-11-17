Стали известны гонорары российских звезд за новогодние выступления

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Стали известны гонорары звезд российского шоу-бизнеса, которые получат артисты за выступления на новогодних корпоративах.

Например, Филипп Киркоров будет выступать 50 минут на вашем празднестве за 80 тысяч евро.

Ольга Бузова в свою очередь готова принять приглашение на 45-минутное выступление за 2,5 миллиона рублей, хотя в прошлом году стоимость ее выступления оценивалась на один миллион дороже. К слову, за 3 миллиона рублей артистка проведет четырехчасовой корпоратив в качестве ведущей.

Российский рэпер Моргенштерн выступит на новогоднем празднике за 4 миллиона рублей, передает интернет-газета «Ридус».

Поп-исполнитель Niletto, полюбившийся публике за синглы «Краш» и «Любимка», оценивает собственные выступления в 1,5 миллиона рублей.

Локальный концерт бывшего солиста поп-группы «Руки вверх» Сергея Жукова оценен в сумму 3,5 миллиона рублей.

За самую скромную плату из этого списка выступит Лев Лещенко, который берет за свои концерты от 1,3 до 1,5 миллиона рублей.

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