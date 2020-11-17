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«Как поэтично»: Алла Пугачева поделилась новым образом с подписчиками
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Как поэтично»: Алла Пугачева поделилась новым образом с подписчиками

Захар Чайченко

Звезды

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила похвастаться новой стрижкой своим подписчикам в Instagram-аккаунте. К слову, на снимке она позирует вместе со своим мужем Максимом Галкиным, демонстрируя челку с ровным срезом и прямыми волосами.

— Скоро нам в окне покажут черно-белое кино. Белый снег на землю ляжет. Белой землю стать обяжет. Нам кайфово все равно, — поделилась четверостишием Пугачева.

Подписчики оценили стихотворческие способности своего кумира вместе с новым образом артистки: «Как поэтично»; «Алла Борисовна, вы прекрасно выглядите»; «Молодеете с каждым годом».

Напомним, что ранее дети российского юмориста Максима Галкина и Пугачевой Елизавета и Гарри показали в Instagram-аккаунте звездного папы, что в артистизме они не уступают своему отцу. К слову на фоне детского диалога, слышны реплики Примадонны.

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Алла Пугачеваприческановая прическа
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