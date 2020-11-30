«Отличный дуэт»: Ирина Дубцова поделилась фотографией со своим бывшим возлюбленным

Фото: youtube.com/Super

Российская певица Ирина Дубцова поделилась совместным снимком с бывшим парнем, диджеем-продюсером Леонидом Руденко.

— У нас с Леонидом всегда неплохо получалось, — оставила подпись под фотографией Дубцова.

Своим комментарием артистка породила огромное множество слухов о возможном воссоединении звездной пары: «Наконец-то! Нечего ходить по отдельности, если Вам по одному пути»; «Вы такая классная пара»; «Отличный дуэт»; «Как всегда прекрасны».

Напоминаем, что Ирина Дубцова встречалась с Леонидом Руденко с 2014 по 2015 год. Пара поддерживает дружеские отношения даже после расставания.

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