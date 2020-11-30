Сестры Зайцевы рассказали о трагедии, случившейся с их питомцем Васей

Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Пусть говорят»

Российские певицы сестры Татьяна и Елена Зайцевы лишились любимого питомца — кота породы мейн-кун по кличке Вася. Это произошло из-за ошибки ветеринара.

Татьяна Зайцева, с которой жил Вася, решила отвезти своего кота в ветеринарную клинику после того, как они с мужем по неосторожности поранили кота, вырезая свалявшийся кусок шерсти. Услугами данной клиники Зайцева решила воспользоваться по звездной рекомендации: она знала, что Татьяна Навка и Любовь Успенская лечат своих питомцев в данном месте.

В самом начале певица была уверена, что рану зашивать не следует, так как она показалась ей совсем незначительной. Тем не менее врачам удалось убедить артистку, что животное следует оставить под их присмотром до следующего дня, чтобы провести соответствующую операцию. По словам Зайцевой, врачи ветлечебницы обращались с ней по-хамски. Она также рассказала, что врача просили не делать наркоз коту, на что та ответила, что ей «танцы на столе не нужны», передает 5-tv.ru.

Когда Татьяна Зайцева пришла за своим питомцем, ветеринары сообщили ей о гибели животного. При этом, со слов Татьяны, медсестра изначально назвала ей ложную причину смерти. Она попыталась обмануть ее и назвала причиной смерти животного стало введение антибиотика, который сотрудники после операции якобы дали ему. Настоящей причиной оказалась передозировка анестезирующего препарата, который ввели Васе.

— Мы даже документы не подписывали на анестезию, не давали разрешения, — заявила Зайцева.

Однако доктор, совершившая непоправимую ошибку, даже не извинилась перед певицей. За нее это сделал администратор клиники. Сейчас Татьяна вместе с мужем убиты горем, так как питомец был для них как ребенок.

Елена Зайцева, сестра Татьяны, занимающаяся вопросами зоозащиты, подтвердила трагический случай. Она рассказала, что в России отслеживают статистику смерти животных в ветклиниках. По ее словам, в нашей стране это случается намного чаще, чем за границей. Звезда запустила в социальных сетях кампанию по привлечению внимания к этой проблеме.

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