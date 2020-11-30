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Роспотребнадзор проверит концерт Басты на предмет нарушения санитарных мер
Фото: youtube.com /ТО Gazgolder

Роспотребнадзор проверит концерт Басты на предмет нарушения санитарных мер

Ростислав Зубков

Общество

Петербургское управление Роспотребнадзора проведет проверку по факту концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко), где, по сообщениям очевидцев, нарушались ограничения по коронавирусу. Соответствующее поручение дала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

— Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения, — приводит РИА Новости выдержку из приказа главы надзорного ведомства.

Напомним, в прошлую пятницу в северной столице Баста выступил в Ледовом дворце, где собрал более шести тысяч слушателей. После концерта в Сети появились жалобы на несоблюдение профилактических мер (использование масок, соблюдение социальной дистанции и т.п.).

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