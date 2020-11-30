Роспотребнадзор проверит концерт Басты на предмет нарушения санитарных мер

Фото: youtube.com /ТО Gazgolder

Петербургское управление Роспотребнадзора проведет проверку по факту концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко), где, по сообщениям очевидцев, нарушались ограничения по коронавирусу. Соответствующее поручение дала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

— Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения, — приводит РИА Новости выдержку из приказа главы надзорного ведомства.

Напомним, в прошлую пятницу в северной столице Баста выступил в Ледовом дворце, где собрал более шести тысяч слушателей. После концерта в Сети появились жалобы на несоблюдение профилактических мер (использование масок, соблюдение социальной дистанции и т.п.).

Читайте также: Рэпер Баста назвал Аллу Пугачеву «лукавой бабой»