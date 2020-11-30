Педагог рассказала, почему дистанционка не влияет на интерес детей к учебе

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Российский педагог и психолог Ирина Вшивкова объяснила, что дистанционный формат обучения никак не отражается на пониженной или наоборот завышенной мотивации ребенка к получению знаний.

По словам Вшивковой – применение удаленного способа обучения – мера вынужденная. Кроме того, она сообщила, что не видит ничего плохого в компьютерах и телефонах, потому как гаджеты не влияют на степень заинтересованности детей в учебном процессе. Вдобавок она объяснила, что скорее желание учиться может пропасть из-за бытовой рутины.

Помимо этого педагог дала совет родителям доверить инициативу в вопросе организации досуга на удаленке своим детям. Вшивкова считает, что им под силу удивить мам и пап своими идеями, передает агентство городских новостей «Москва».

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