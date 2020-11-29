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Психолог объяснила, кому не надо уходить на удаленку
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Психолог объяснила, кому не надо уходить на удаленку

Елена Плешивцева

Общество

Психолог Наталья Наумова объяснила, кому не надо уходить на удаленку, в беседе с Nation News.

В связи с пандемией коронавируса, власти Санкт-Петербурга намерены отправить на принудительную удаленную работу петербуржцев, страдающих от лишнего веса и ряда заболеваний.

По мнению эксперта, полному человеку не стоит оставаться дома без движения. У него может ухудшиться здоровье и упасть иммунитет. Также удаленка отрицательно скажется на психологическом состоянии человека.

— Коллеги могут обозлиться на полного человека, которого отправили на удаленную работу. Так и полный человек может почувствовать дискриминацию, что его заставляют насильно сидеть дома, — считает Наумова.

Американские ученые, изучавшие пациентов с COVID-19, считают, что в течении трех месяцев у них проявляются психологические проблемы. У 20 процентов людей, перенесших заболевания, появляются бессонница, деменция и тревожные расстройства, сообщает «Москва 24».

Ранее в Московской области запустили видеоролик, в котором дети рассказали всем жителям региона о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Ребята напомнили взрослым о необходимости носить маску и мыть руки в период пандемии коронавируса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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