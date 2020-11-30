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Застройщик создаст два образовательных центра в жилом квартале ТиНАО
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Застройщик создаст два образовательных центра в жилом квартале ТиНАО

Василиса Чернявская 

Город

Инвестор получил разрешение на ввод в эксплуатацию четырех жилых корпусов в поселении Сосенском Новой Москвы. На Скандинавском бульваре в новостройках доступны 920 квартир. Их площадь от 32 до 103 «квадратов». Подробности сообщили в столичном департаменте развития новых территорий города.

— На первых этажах доступно 6,8 тысячи квадратных метров для объектов коммерческой инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

На подземном этаже одного из зданий расположен паркинг более чем на три сотни машино-место и кладовые помещения. Территория вокруг новостроек благоустроена и зонирована таким образом, чтобы пользователи детских и спортивных площадок, а также рекреационных зон не мешали друг другу.

Руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин отметил, что в пешей доступности от квартала на завершающей стадии находится строительство современного образовательного центра, в составе которого будут школа и детсад.

— Ввести в эксплуатацию образовательный центр планируется до конца года, — сообщил он.

Кроме того, инвестор получил положительное заключение экспертизы на проект еще одного образовательного центра, в котором создадут школу и детсад.

— Образовательная инфраструктура центра предложит ученикам широкие возможности для дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе живописи, графики и скульптуры, — сообщил Владимир Жидкин.

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ТиНАОшколаВладимир Жидкин
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