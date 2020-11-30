«Субботняя воображала»: Елена Летучая продемонстрировала подписчикам новые снимки
Российская телеведущая Елена Летучая поделилась свежими снимками в собственном Instagram-аккаунте. На этот раз звезда проекта «Ревизорро» показала подписчикам улыбку и макияж.
— Субботняя воображала, — оставила лаконичную подпись Летучая.
Подписчики оценили красоту телеведущей, оставив множество комментариев: «Красивая моя Лена»; «За вашу красоту можно все простить»; «Как ты прекрасна»; «Очень красивая, как будто картинка».
Напомним, что Елена Летучая с 2016 года состоит в браке с бизнесменом Юрием Анашенковым.
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