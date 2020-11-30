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Сергей Зверев захотел стать депутатом Госдумы
Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/zverevsuperstar/?hl=ru)

Сергей Зверев захотел стать депутатом Госдумы

Захар Чайченко

Звезды

Российский шоумен Сергей Зверев, который провел несколько акций в защиту озера Байкал, подумал о работе в Государственной думе от Республики Бурятия. Видеообращение к своим подписчикам он опубликовал в Instagram-аккаунте.

По его словам, мысли о возможном депутатстве появились после многочисленных обращений подписчиков. Зверев уточнил, что его директ уже попросту «завален» сообщениями от людей не только из России, но и со всего мира.

Ранее Сергей Зверев-младший, сын известного стилиста и шоумена, пожаловался на проблемы со здоровьем на фоне судебных разбирательств с отцом из-за недвижимости.

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депутатБурятияСергей Зверев
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