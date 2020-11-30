Проверку организовали после госпитализации девочки из столичного аквапарка

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Голубинская улица Карта всех событий

Правоохранители организовали проверку по факту госпитализации девочки из столичного аквапарка. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

Инцидент произошел на Голубинской улице.

— Проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы. По предварительной информации, из аквапарка в медицинское учреждение доставлена восьмилетняя девочка, — отметили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будут выясняться подробности и обстоятельства случившегося. Прокуроры оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних и безопасность услуг аквапарка.

При необходимости будут приняты меры реагирования, говорится на официальном сайте прокуратуры.

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