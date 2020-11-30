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Проверку организовали после госпитализации девочки из столичного аквапарка
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Проверку организовали после госпитализации девочки из столичного аквапарка

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Голубинская улица Карта всех событий

Правоохранители организовали проверку по факту госпитализации девочки из столичного аквапарка. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

Инцидент произошел на Голубинской улице.

— Проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы. По предварительной информации, из аквапарка в медицинское учреждение доставлена восьмилетняя девочка, — отметили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будут выясняться подробности и обстоятельства случившегося. Прокуроры оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних и безопасность услуг аквапарка.

При необходимости будут приняты меры реагирования, говорится на официальном сайте прокуратуры.

Читайте также: СМИ: Правоохранители установят причину смерти ребенка на северо-западе столицы

Московская прокуратурапроверкааквапарк
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